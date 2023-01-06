Солист Maneskin изменился до неузнаваемости: звезду сравнили с Eminem. Фото

Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении-2021 Дамиано Давид удивил поклонников новым образом. 23-летний певец являлся обладателем длинных волос, которые положено иметь каждому рокеру, но на днях он побрил голову практически под ноль. Почему любимец миллионов решился на данный эксперимент пока неизвестно.

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Фотографией нового имиджа знаменитость поделился в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором позировал только в одних кожаных брюках, демонстрируя свои татуировки. Фанаты отметили – очень непривычно видеть Дамиано без шевелюры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не делай вид, что не знаешь", – подписал новую публикацию исполнитель. В комментариях под снимком несколько фанатов звезды отметили, что он стал похож на легендарного рэпера Eminem. Многие были шокированы перевоплощением и не скрыли, что новое амплуа вовсе не идет музыканту.

"Зачем ты сбрил волосы?", "Икона стиля, как всегда", "Дамиано в огне", "Еминем, ты ли это?", "О нет, твои волосы!", "Стал более сексуальным и эпатажным с новой прической", "Круто, ты можешь делать все, что хочешь, ведь это твои волосы. Молодец!", – разделились мнения фолловеров Давида. К слову, он имеет более 5 миллионов подписчиков в Instagram.

Напомним, недавно Дамиано Давид угодил в скандал с украинским флагом. Известно, что певец осуждает действия Путина и поддерживает Украину, но на одном из своих выступлений он нечаянно наступил на сине-желтый флаг, что вызвало возмущения украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, недавно американского актера Роберта Дауни младшего спутали с его коллегой Брюсом Уиллисом из-за его новой прически. Звезда фильмов Marvel появился в Лос-Анджелесе на третьем ежегодном благотворительном концерте Metallica в новом имидже. Снимки с мероприятия облетели сеть.

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