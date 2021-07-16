Солист группы Måneskin страстно поцеловался с барабанщиком в новом клипе. Видео

Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем Евровидения 2021, выпустила новый провокационный видеоклип. Солист коллектива Дамиано Давид продемонстрировал страстный поцелуй с барабанщиком.

Ролик на песню I WANNA BE YOUR SLAVE опубликован на официальной странице группы на Youtube. Участники удивили поклонников пикантными нарядами в новом клипе. Дамиано Давид появился в эротическом женском белье, а басистка Виктория Де Анджелис была в кожаном боди (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Фанаты коллектива были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях продолжают писать комплименты. Вот некоторые из них:

Видео дня

"Очень круто! А Виктория вообще лучшая!", "Почему они все такие шикарные, разные и залипательные?", "Ребята одни из первых, для кого Евровидение стало отличным стартом!", "Первая группа за всю историю Евровидения, которую можно смело забирать в коллекцию", "Очень крутая песня и клип!", "Они самые лучшие!".

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Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Они познакомились еще в школе.

Они выступают в специфической смеси жанров рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока.

Группу Måneskin создали в 2016 году в Риме. Название коллектива происходит от датского слова, что в переводе означает "лунный свет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка солиста Måneskin в одном прозрачном белье похвасталась своими формами. Модель примеряла прозрачный наряд черного цвета, который скомбинировала с длинной накидкой. Она подчеркнула пикантный образ выразительными стрелками, объемной укладкой и несколькими аксессуарами.