София Стужук в купальнике похвасталась грудью 4-го размера. Фото

Украинский блогер и мама троих детей София Стужук, за которой в социальных сетях следит многомиллионная армия подписчиков, показала свои формы в ярком бикини. Свежие фото были опубликованы по особому случаю: в пятницу, 21 мая, девушка отметила 26-й день рождения.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила серию соответствующих кадров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она была в раздельном купальнике ярко-розового цвета, волосы распущены, а на лице нанесен выразительный макияж.

"К своим 26 годам я уже успела выйти замуж, родить троих детей, потерять одну беременность, 2 раза уйти от мужа и пережить его смерть... Развить блог до почти 6 млн подписчиков, открыть 2 бизнеса и заниматься еще несколькими параллельно, купить машину. У меня замечательные друзья и близкие рядом. Я в космосе", – поделилась своими мыслями блогер.

Подписчики присоединились к поздравлениям и желают девушке исполнения всех желаний и много любви в жизни.

Ранее София Стужук, недавно сделавшая пластическую операцию, поделилась видео, на котором продемонстрировала, как сейчас выглядит ее грудь. По словам девушки, теперь ей придется менять все белье, так как оно на нее маленькое.

Также OBOZREVATEL сообщал о том, что София Стужук появилась обнаженной на обложке Playboy. Звезда Instagram примеряла мужскую рубашку, завязав ее небрежным узлом на животе, и трусах белого цвета.