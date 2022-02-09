София Стужук рассказала правду об отношениях с Игорем Пустовитом и призналась, почему не могла бы дружить с Сашей Бо

Украинская блогер-миллионник София Стужук заявила, что перестала общаться с Instagram-инфлюэнсером Игорем Пустовитом, экс-мужем Саши Бо. С последней, по словам Стужук, она никогда не дружила по-настоящему, потому что они слишком разные.

Также знаменитость утверждает, что ее отношения с Пустовитом на самом деле были только дружбой и хайпом. Ничего плохого в этом она не видит. Соответствующие признания блогер сделала в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

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Как рассказала Instagram-звезда, она первой написала Пустовиту после начала скандала вокруг его развода с Сашей Бо. По словам Стужук, ей хотелось поддержать мужчину на фоне хейта, который лился в его сторону. После этого пара начала общаться, но якобы только как друзья.

Когда журналистка Рамине Эсхакзай спросила о романтических отношениях (видимость которых создавала пара), украинка ответила:

"Для блогеров это инструмент. Скажем так: есть хайп сильно нечестный, какой-то неэкологичный и трешовый, [...] а когда оно без обмана (какой-то двойной смысл, тут уже как люди догадаются) – так иногда почему не повеселиться, пока свободна".

Сейчас Стужук разорвала любое общение с Пустовитом, но утверждает, что на него не обижается. "Не скажу, что я как-то обиделась или считаю его плохим человеком... Но что-то он мне тоже давал в течение этого года. Какую-то поддержку и как минимум опыт и понимание того, что бывает по-разному", – пояснила она.

Блогер добавила, что их дороги разошлись. Что касается ее бывшей "Instagram-подруги", экс-возлюбленной Пустовита Александры Бо, то они были просто коллегами, но не дружили.

"Я ею очень восхищаюсь. Она умничка большая в своем направлении... Как личные качества человека – она просто не мой человек", – заявила Стужук.

Она добавила, что дружить с Сашей "не смогла бы". "Мы с ней какое-то время взаимодействовали как люди, которые в одном направлении работают... В принципе, это выгодно", – призналась блогер.

Коротко о личностях:

София Стужук – 26-летняя скандальный блогер-миллионник, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.

До 2020 года была в браке с инфлюенсером, фитнес-тренером Дмитрием Стужуком . Они прожили вместе шесть лет. В браке родились Дэвид, Лолита и Оливия. Весной-2020 пара объявила о разводе, а 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений COVID-19.

Игорь Пустовит – 31-летний известный ивано-франковский блогер. Вместе с Александрой Пустовит (Сашей Бо) воспитывает двух сыновей, но пара развелась в конце 2021 года.

Как писал OBOZREVATEL, о разрыве отношений "идеальной" украинской Instagram-пары – Игоря и Александры Пустовитов – поклонникам стало известно осенью 2021 года. Оказалось, что мужчина якобы угрожал и даже применял силу в отношении бывшей возлюбленной. Сам он все обвинения Александры отрицал.

После неудавшегося брака Саша Бо обрела новую любовь. Еще во время официального развода она стала встречаться со стоматологом Платоном Тарнавским. Вместе пару заметили на скандальной "голодной тусе" – дне рождения Александра Залиско.