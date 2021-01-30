Сын Ротару показал снежную прогулку с мамой. Фото

Сын знаменитой украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал новый совместный снимок с мамой, который растрогал фанатов.

Фотографию музыкальный продюсер обнародовал на своей странице в Instagram в субботу, 30 января. Судя по геолокации, которую выбрал Евдокименко, кадр сделан в столице Украины.

"Киев, мой любимый", – написал сын певицы в отметке, указывающей местоположение.

Ротару и Евдокименко сделали селфи на улице во время снегопада. Мужчина и его знаменитая мать улыбаются. Можно заметить, что украинка держит сына за руку.

Ротару и Евдокименко позировали для фото в ежедневных образах, на них солнцезащитные очки и куртки.

"Снежный викенд!" – подписал фотографию мужчина.

Подписчики засыпали семью комплиментами. Многие отметили, что на снимке Ротару и Евдокименко выглядят счастливыми.

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