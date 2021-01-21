Внучка Ротару показала возлюбленного из списка Forbes. Фото

Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко, поделилась серией романтических кадров со своим возлюбленным – миллионером из списка американского Forbes – Денисом Жадановым.

Соответствующие фото 19-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На снимках Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются.

"Все что нам нужно – это любовь" – коротко прокомментировала публикацию Евдокименко.

Также знаменитость отметила, что сейчас вместе с любимым находится в Майами. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Отметим, что сам Жаданов родом из Одессы.

31-летний Денис Жаданов – вице-президент по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания занимается разработкой программного обеспечения и тесно сотрудничает с Apple.

До 20 лет Денис учился в Украине, а позже – поступил в Астонский университет в Великобритании. Он также изучал бизнес и менеджмент в Стэндфордском университете в США.

В 2018 году американский Forbes внес Жаданова в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее София Ротару заявляла, что пока не хочет, чтобы ее внучка Соня Евдокименко выходила замуж. Артиста отметила, что 19-летней девушке сначала нужно получить образование.