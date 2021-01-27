Собчак тонко потроллила дворец Путина, вспомнив отравителей Скрипаля

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак высмеяла новость о том, что элитный дворец в Геленджике якобы принадлежит не президенту РФ Владимиру Путину, а частным предпринимателям. Знаменитость предположила, чей он может быть.

Так, Собчак поделилась снимком, на котором изображены подозреваемые в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов. Она сопроводила его словами "Это наш дворец". Соответствующее фото телеведущая опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал – многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

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