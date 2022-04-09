Собчак стала гражданкой Израиля, но эмиграцию опровергла. Видео

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила израильское гражданство. СМИ пишут о том, что знаменитость продала свою недвижимость в центре Москвы и теперь обустраивается в Израиле, однако сама Собчак в саркастической форме заявила, что это не так.

Соответствующая информация о гражданстве опубликовало израильское издание Haaretz. Вскоре Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" решила в юмористической форме прокомментировать новые слухи, опровергнув эмиграцию в Израиль, сняв видео в Подмосковье, однако факт получения нового гражданства прямыми словами не отрицает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие друзья, все пропагандистки Telegram-каналы пишут про израильское гражданство. Я решила, почему мне не сделать об этом пост. Вот хотела рассказать, что нахожусь на великой реке Иордан, в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот видите, вот тут у нас в Израиле еще лед, уточки и ресторан "Причал". Очень похожий на Подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Ну, конечно это тоже все фотообои, потому что я сейчас нахожусь у Стены Плача", – саркастически сказала Ксения Собчак.

Видео дня

Далее она обратилась к тем, кто волнуется за ее якобы проданную недвижимость, утверждая, что место жительства не меняла:

"Живу я за городом, примерно уже лет 8. Там же иногда снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком подписчикам. Место жительства не меняла. Позвольте в гости приглашать вас не буду. Короче вот, шаббат-шалом вам из Подмосковья", – подытожила журналистка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ксения Собчак публично попрощалась с сетью Instagram, которая с 14 марта перестала работать в РФ по решению Роскомнадзора. В заявлении журналистка призвала своих соотечественников "не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия", намекая на украинцев.