Собчак разделась на пляже Мальдив: в сети раскритиковали ведущую

София Ковнир
София Ковнир
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Собчак разделась на пляже Мальдив: в сети раскритиковали ведущую

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с поклонниками видео, на котором предстала полуобнаженной на пляже Мальдив.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в TikTok. Фанаты неоднозначно отреагировали на поступок Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сначала телеведущая повернулась спиной к камере, стоя на пляже в одних купальных трусах. Отметим, что грудь Собчак прикрыла руками.

Затем в середине видео звезда повернулась и произнесла губами под музыку знаменитую фразу: "Не виноватая я, он сам пришел".

Кадр из видео Собчак

Стоит отметить, что многие поклонники Собчак не одобрили ее ролик. Пользователи сети удивились тем, что телеведущая хотела стать президентом России.

"Жуть", "Что происходит с этим миром", "И она хотела стать президентом?", "А это мог быть наш президент", "Стоит так, будто в туалет хочет", – пишут люди в комментариях.

Собчак раскритиковали в сети
Собчак засыпали комментариями

Напомним, Ксения Собчак – российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак продемонстрировала свою фигуру в купальнике перед 40-летием. В кадре она сидит на пляже в цельном купальнике леопардового оттенка с открытой спиной.

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