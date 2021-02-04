Собчак разделась на пляже Мальдив: в сети раскритиковали ведущую

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с поклонниками видео, на котором предстала полуобнаженной на пляже Мальдив.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в TikTok. Фанаты неоднозначно отреагировали на поступок Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сначала телеведущая повернулась спиной к камере, стоя на пляже в одних купальных трусах. Отметим, что грудь Собчак прикрыла руками.

Затем в середине видео звезда повернулась и произнесла губами под музыку знаменитую фразу: "Не виноватая я, он сам пришел".

Стоит отметить, что многие поклонники Собчак не одобрили ее ролик. Пользователи сети удивились тем, что телеведущая хотела стать президентом России.

"Жуть", "Что происходит с этим миром", "И она хотела стать президентом?", "А это мог быть наш президент", "Стоит так, будто в туалет хочет", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак – российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак продемонстрировала свою фигуру в купальнике перед 40-летием. В кадре она сидит на пляже в цельном купальнике леопардового оттенка с открытой спиной.