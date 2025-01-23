'Сняла с продажи': в России заявили, что Ротару сменила планы на свою московскую квартиру

В России заявили, что украинская певица София Ротару окончательно сняла с продажи свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Сначала она просила за недвижимость 705 тысяч долларов, а затем снизила цену до 655 тысяч долларов. Теперь артистка якобы вообще отказалась от идеи продажи.

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Объявление о продаже квартиры впервые появилось осенью. Через несколько месяцев покупателей так и не нашлось. Как пишут пропагандистские медиа, стоимость квартиры оказалась завышенной, ведь за эти деньги можно купить современное жилье в центре Москвы.

Интересно, что после снятия квартиры с продажи, в жилье была приглашена уборщица, которая будет приходить дважды в месяц. Проживать там пока никто не планирует, ведь вся семья Софии Ротару с 2022 года не пересекала границу с РФ.

"Покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи. Они с сыном наняли женщину, которая ухаживает за квартирой. Она будет приходить дважды в месяц и будет делать уборку", – сообщила росмедиа анонимная знакомая Софии Ротару.

Следует отметить, что эту недвижимость украинке якобы давно подарил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

Напомним, квартира не смогла найти своего покупателя из-за одного нюанса: вложенные деньги могут улететь на ветер, если артистку определят "нежелательным лицом" в РФ. Если это случится, соглашение могут приостановить или отменить. При отмене квартира вернется ей, а вот денег покупатель может больше не увидеть.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что София Ротару переписала эту квартиру на своего сына Руслана Евдокименко, чтобы продать недвижимость не под своим именем. Это якобы не должно было отпугнуть потенциальных покупателей.

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