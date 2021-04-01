СМИ рассказали, кто из королевской семьи был категорически против отношений Гарри с Меган

Известная британская писательница Леди Колин Кэмпбелл заявила, что принцесса Анна всегда была категорически против отношений принца Гарри с Меган Маркл, потому что считала ее "неподходящей".

Этими размышлениями Кэмпбелл поделилась в 38-минутном ролике, который опубликовала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, 71-летняя женщина затронула еще несколько тем, касающихся королевской семьи.

По словам писательницы, изначально некоторые монархи были уверены, что отношения Гарри и Меган были просто "непродолжительной интрижкой". Лишь через некоторое время они поняли, что у них все действительно серьезно.

"Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы", – говорила ранее принцесса Анна.

Также она считала Меган неподходящей партией еще и потому, что бывшая актриса и фотомодель вызывала слишком много интереса у общественности, что являлось нежелательным для королевских персон.

Как сообщал OBOZREVATEL, о Меган Маркл и принце Гарри снимут фильм в США. Премьера картины запланирована на осень 2021 года. На данный момент идет кастинг, а съемки состоятся уже этой весной.