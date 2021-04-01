ЗМІ розповіли, хто з королівської сім'ї був категорично проти стосунків Гаррі з Меган

Відома британська письменниця Леді Колін Кемпбелл заявила, що принцеса Анна завжди була категорично проти стосунків принца Гаррі з Меган Маркл, тому що вважала її "непідходящою".

Цими роздумами Кемпбелл поділилася в 38-хвилинному ролику, який опублікувала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, 71-річна жінка торкнулася ще кількох тем, що стосуються королівської сім'ї.

За словами письменниці, спочатку деякі монархи були впевнені, що стосунки Гаррі і Меган були просто "нетривалою інтрижкою". Лише через деякий час вони зрозуміли, що у них все дійсно серйозно.

"Вона не підходить для нас, вона не підходить для країни, вона не підходить для роботи", – говорила раніше принцеса Анна.

Також вона вважала Меган непідходящою партією ще й тому, що колишня актриса і фотомодель викликала занадто багато інтересу у громадськості, що було небажаним для королівських персон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм в США. Прем'єра картини запланована на осінь 2021 року. На даний момент йде кастинг, а зйомки відбудуться вже цієї весни.