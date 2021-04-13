СМИ показали трогательную переписку принца Филиппа и принцессы Дианы

В СМИ показали фрагменты переписки принца Филиппа с принцессой Дианой, по которым видно, что он с теплотой и любовью относился к своей невестке.

Как оказалось, именно принц Филипп приложил особых усилий к бракосочетанию Леди Ди и Чарльза в 1981 году. Также герцог возлагал большие надежды на отношения пары. Об этом пишет издание The Sun.

Как стало известно, когда в 1992 году союз принца Чарльза с Дианой Спенсер дал трещину, то герцог Эдинбургский выступил "самопровозглашенным консультантом по вопросам брака" и активно переписывался с невесткой, чтобы удержать ее от развода.

По словам бывшего королевского придворного Пола Беррелла, принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Так, принцесса Диана до своей смерти называла свекра папой, а королеву Елизавету II – мамой.

"С любовью, па", – писала Леди Ди в своих посланиях к принцу Филиппу.

"Мы не одобряем, чтобы кто-нибудь из вас имел любовников. Чарльз, как для человека в его положении, глупо рисковал всем с Камиллой. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме ушел от тебя к Камилле. Такая перспектива даже не приходила нам в голову".

"Можете ли вы честно заглянуть в свое сердце и сказать, что отношения Чарльза с Камиллой не имели ничего общего с вашим поведением касательно него в вашем браке?".

Принцесса Диана также трогательно отвечала Филиппу:

"Меня особенно тронуло ваше последнее письмо, которое показало мне, что вы на самом деле заботитесь".

Как рассказала одна из подруг принцессы Дианы мадам Люсия Флеша де Лима, слова Филиппа "были теплыми и добрыми, вежливыми и услужливыми, как у отца, пишущему своей дочери".

"Он опирался на свой собственный опыт. В одном письме принц написал, что когда он и Елизавета ІІ поженились, то думали, что проведут несколько лет вместе, так как ему "пришлось отказаться от любимой карьеры". Но, к счастью, развод не случился, и они с королевой прожили долгую и счастливую совместную жизнь", – отметила подруга Леди Ди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в кругу своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.