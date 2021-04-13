ЗМІ показали зворушливе листування принца Філіпа і принцеси Діани

У ЗМІ показали фрагменти листування принца Філіпа з принцесою Діаною, за якими видно, що він з теплотою та любов'ю ставився до своєї невістки.

Як виявилося, саме принц Філіп доклав особливих зусиль до одруження Леді Ді та Чарльза у 1981 році. Також герцог покладав великі надії на стосунки пари. Про це пише видання The Sun.

Як стало відомо, коли у 1992 році союз принца Чарльза з Діаною Спенсер дав тріщину, то герцог Единбурзький виступив "самопроголошеним консультантом з питань шлюбу" і активно листувався з невісткою, щоб утримати її від розлучення.

За словами колишнього королівського придворного Пола Беррелла, принц Філіп "більше намагався врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Так, принцеса Діана до своєї смерті називала свекра татом, а королеву Єлизавету II – мамою.

"З любов'ю, па", – писала Леді Ді у своїх посланнях до принца Філіпа.

"Ми не схвалюємо, щоб хто-небудь з вас мав коханців. Чарльз, як для людини в його становищі, нерозумно ризикував усім з Каміллою. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді пішов від тебе до Камілли. Така перспектива навіть не спадала нам в голову".

"Чи можете ви чесно заглянути в своє серце і сказати, що стосунки Чарльза з Каміллою не мали нічого спільного з вашою поведінкою щодо нього у вашому шлюбі?".

Принцеса Діана також зворушливо відповідала Філіпу:

"Мене особливо зворушив ваш останній лист, який показав мені, що ви насправді дбаєте".

Як розповіла одна з подруг принцеси Діани мадам Люсія Флеша де Ліма, слова Філіпа "були теплими і добрими, ввічливими і послужливими, як у батька, який пише своїй доньці".

"Він спирався на свій власний досвід. В одному листі принц написав, що коли він і Єлизавета ІІ одружилися, то думали, що проведуть кілька років разом, так як йому "довелося відмовитися від улюбленої кар'єри". Але, на щастя, розлучення не відбулося, і вони з королевою прожили довге і щасливе спільне життя", – зазначила подруга Леді Ді.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп провів останні дні життя вдома, в колі своєї дружини. Він намагався бути сильним і незалежним до кінця.