СМИ показали особняки Лукашенко. Фото и видео

Согласно декларации незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, у него нет недвижимости, но все же СМИ нашли территорию главы государства в лесу под Минском, на которой он построил жилой комплекс, ресторан, спортзал и даже собственную вертолетную площадку.

Также в этом месте есть большое поле, где посажена картошка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы "ЖВЛ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что сейчас Лукашенко живет в резиденции "Дрозды", названной в честь одноименного водохранилища. Здесь находятся десятки зданий для различных целей. Отмечается, что в доме президента Беларуси нет мраморного камина – у него топится традиционная печь. На ужин глава страны предпочитает есть блины.

Лукашенко живет в резиденции "Дрозды" Скриншот

Также в этом месте есть поле, где посажена картошка Скриншот

Как выглядит территория Лукашенко Скриншот

Кроме того, у Лукашенко есть еще восемь похожих особняков и автопарк общей стоимостью 4 млн евро, одна из машин марки Maybach за 1,5 млн евро, которую, по словам мужчины, ему подарили на день рождения.

У Лукашенко есть еще восемь похожих особняков Скриншот

Так выглядит дом Лукашенко изнутри Скриншот

Другие особняки президента Беларуси Скриншот

Известно, что у Лукашенко восемь элитных домов Скриншот

Александр Лукашенко – белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент и главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года. Переизбирался на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года.

На территории также есть поле с картошкой Скриншот

У Лукашенко есть дома породистые животные Скриншот

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