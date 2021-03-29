СМИ показали особняки Лукашенко. Фото и видео

София Ковнир Люди 12:29, 29.03.2021 Обновлено: 12:52, 29.03.2021

Согласно декларации незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, у него нет недвижимости, но все же СМИ нашли территорию главы государства в лесу под Минском, на которой он построил жилой комплекс, ресторан, спортзал и даже собственную вертолетную площадку.

Также в этом месте есть большое поле, где посажена картошка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы "ЖВЛ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что сейчас Лукашенко живет в резиденции "Дрозды", названной в честь одноименного водохранилища. Здесь находятся десятки зданий для различных целей. Отмечается, что в доме президента Беларуси нет мраморного камина – у него топится традиционная печь. На ужин глава страны предпочитает есть блины.

Лукашенко живет в резиденции "Дрозды"
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Также в этом месте есть поле, где посажена картошка
Скриншот
Как выглядит территория Лукашенко
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Кроме того, у Лукашенко есть еще восемь похожих особняков и автопарк общей стоимостью 4 млн евро, одна из машин марки Maybach за 1,5 млн евро, которую, по словам мужчины, ему подарили на день рождения.

У Лукашенко есть еще восемь похожих особняков
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Так выглядит дом Лукашенко изнутри
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Другие особняки президента Беларуси
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Известно, что у Лукашенко восемь элитных домов
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  • Александр Лукашенко – белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент и главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года. Переизбирался на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года.

На территории также есть поле с картошкой
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У Лукашенко есть дома породистые животные
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • большой коттедж главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии расположен в селе Вита-Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области. Там нет высокого забора и все выглядит скромно.

  • В СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару.

  • Украинская певица Тина Кароль купила участок земли в Карпатах, на котором планирует построить дом. Она призналась, что давно мечтала об этом.

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