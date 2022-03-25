Пользователи сети 'нашли' Урганта в США: отец ведущего заявил, что они 'сошли с ума'

Известный российский ведущий, актер и режиссер Иван Ургант, который выступил против войны в Украине, вероятно эмигрировал из России и, как подозревают некоторые поклонники, сейчас с семьей находится в США. Впрочем, отец популярного шоумена, кинозвезда Андрей Ургант опровергает эти слухи.

По словам 65-летнего актера, его сын действительно временно покидал родину, однако сейчас уже вернулся в Москву, передает "Комсомольская правда". Тем временем пользователи сети предполагают, что Иван "прячется" в Америке.

Ранее в соцсетях телеведущий признавался что уехал в отпуск на неопределенный срок. Подогрел слухи о вероятной эмиграции и тот факт, что на пропагандистском "Первом канале" перестало выходить развлекательное шоу "Вечерний Ургант". Как предполагали некоторые поклонники, звезда с женой и детьми мог уехать в Израиль. Другие фанаты под постом писали, что знаменитость отправился на Запад.

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Ургант-старший резко прокомментировал все возможные версии об отъезде сына: "Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже обсуждать... Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда".

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский комик Семен Слепаков улетел в Израиль после того, как публично осудил захватническую политику Путина. Цель и продолжительность поездки актер не сообщил даже знакомым.

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