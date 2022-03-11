Семен Слепаков покинул Россию: он призывал остановить войну в Украине

Известный российский комик и актер Семен Слепаков тайно покинул Российскую Федерацию, не сказав об этом никому, кроме ближайшего окружения. После серии постов о российско-украинской войне, а также публичного обращения к президенту страны-оккупанта В. Путину с призывом прекратить военные действия на территории Украины он уехал в Израиль.

Волнение среди поклонников звезды Comedy Club вызвало внезапное исчезновение кумира из социальных сетей. Журналисты kp обратились к знакомым артиста, чтобы узнать о его местонахождении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

В последний раз Слепаков появлялся перед аудиторией в своем Instagram 1 марта, где еще раз подчеркнул подписчикам, что войну в Украине нужно закончить.

"Боль за то, что происходило и происходит на Донбассе, – очень сильна и велика. Боль за то, что происходит в Украине, – не меньше. Всю эту боль невозможно измерить. И ее нельзя успокоить ничем. И для того, чтобы наша общая боль не стала еще сильнее, нужно, чтобы весь этот ужас прекратился и наступил мир", – написал актер в последнем сообщении.

После публикации этих слов комик исчез из социальных сетей, поэтому журналисты связались с его знакомым, ответившим: "Семен улетел в Израиль".

Цель и то, сколько продлится путешествие, артист не сообщил даже друзьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, на второй день российско-украинской войны Семен Слепаков обратился к захватчику Путину с просьбой закончить вторжение в Украину. По словам знаменитости, это нужно сделать хотя бы из уважения к "культурным ценностям, которые объединяют украинцев и россиян".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!