СМИ назвали стоимость особняков Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей

София Ковнир Люди 10:28, 29.03.2021 Обновлено: 10:28, 29.03.2021

В СМИ рассказали, что особняк знаменитых Потапа и его супруги Насти Каменских в поселке Романков они купили в 2017 году. Рыночная цена на сегодняшний день подобного дома составляет около миллиона долларов.

Согласно документам, владельцем жилья является сам продюсер. Об этом сообщили в программе "Викриття" на Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Внутри дома Потапа и Каменских есть светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного света. В гостиной находится камин, а в прихожей у лестницы – место для спортивных тренировок.

Как выглядит дом Потапа и Каменских
Скриншот

Соседями знаменитостей являются телеведущий Юрий Горбунов и его возлюбленная Екатерина Осадчая. Пара также оформила недвижимость на мужчину и ее цена равна стоимости жилья Потапа и Каменских.

На территории можно увидеть горки и качели для маленького сына звезд Ивана, а также гостевой домик. Площадь участка составляет 13,4 соток.

Отмечается, что самый дешевый особняк, который можно приобрести в городке "Солнечная долина", стоит около 500 тысяч долларов.

Как выглядит дом Горбунова и Осадчей
Скриншот

Ранее СМИ сообщили, что роскошный коттедж популярной украинской певицы Софии Ротару расположен в 22 км от Киева, его площадь составляет около 300 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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