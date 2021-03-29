ЗМІ назвали вартість маєтків Потапа і Каменських, Горбунова та Осадчої

У ЗМІ розповіли, що маєток знаменитих Потапа і його дружини Насті Каменських в селищі Романків вони купили у 2017 році. Ринкова ціна на сьогоднішній день подібного будинку становить близько мільйона доларів.

Згідно з документами, власником житла є сам продюсер. Про це повідомили в програмі "Викриття" на Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всередині будинку Потапа і Каменських є світлі стіни і меблі, просторі кімнати та багато природного світла. У вітальні розташований камін, а в передпокої біля сходів – місце для спортивних тренувань.

Як виглядає будинок Потапа і Каменських Скриншот

Сусідами знаменитостей є телеведучий Юрій Горбунов та його кохана Катерина Осадча. Пара також оформила нерухомість на чоловіка і її ціна дорівнює вартості житла Потапа і Каменських.

На території можна побачити гірки і гойдалки для маленького сина зірок Івана, а також гостьовий будиночок. Площа ділянки становить 13,4 соток.

Зазначається, що найдешевший маєток, який можна придбати в містечку "Сонячна долина", коштує близько 500 тисяч доларів.

Як виглядає будинок Горбунова і Осадчої Скриншот

Раніше ЗМІ повідомили, що розкішний котедж популярної української співачки Софії Ротару розташований в 22 км від Києва, його площа складає близько 300 квадратних метрів.

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