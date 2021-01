СМИ назвали причину перезапуска сериала 'Секс в большом городе'

В СМИ сообщили, почему культовый сериал "Секс в большом городе" снова возвращается на экраны. Как оказалось, это огромный плюс не только для стриминговой платформы HBO Max, но и для самих актрис сериала.

Как сообщает The Hollywood Reporter, для стриминговой платформы HBO Max новый эпизод "Секс в большом городе" станет сериалом, который будет узнаваемый аудиторией. Кроме того, перезапуск ленты, по мнению издания, привлечет новых зрителей, которые в последствии останутся на платформе и пересмотрят все предыдущие сезоны сериала.

Положительно скажется перезапуск сериала "Секс в большом городе" и на актрис: каждая из них получит по миллиону долларов за эпизод.

К слову, в продолжении сериала, который будет называться "And Just Like That…" зрители увидят трех главных актрис из четырех: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Исполнившая роль Саманты Джонс Ким Кэтролл в продолжении участвовать не будет. Дату релиза нового сезона пока еще не сообщили, поскольку продолжение сериала еще даже не начали снимать. По информации СМИ съемки ленты начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года. Всего будет 10 эпизодов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали тизер продолжения сериала "Секс в большом городе".