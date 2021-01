ЗМІ назвали причину перезапуску серіалу 'Секс і місто'

У ЗМІ повідомили, чому культовий серіал "Секс і місто" знову повертається на екрани. Як виявилося, це величезний плюс не тільки для стримінгової платформи HBO Max, а й для самих акторок серіалу.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, для стримінгової платформи HBO Max новий епізод "Секс і місто" стане серіалом, який буде впізнаваний аудиторією. Крім того, перезапуск стрічки, на думку видання, приверне нових глядачів, які надалі залишаться на платформі й переглянуть усі попередні сезони серіалу.

Позитивно позначиться перезапуск серіалу "Секс і місто" і на акторках: кожна з них отримає по мільйону доларів за епізод.

До речі, в продовженні серіалу, який буде називатися "And Just Like That...", глядачі побачать трьох головних акторок із чотирьох: Сару Джессіку Паркер (Кері Бредшоу), Синтію Ніксон (Міранда Хоббс), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Виконавиця ролі Саманти Джонс Кім Кетролл у продовженні участі не братиме. Дату релізу нового сезону поки що не повідомили, оскільки продовження серіалу ще навіть не почали знімати. За інформацією ЗМІ, зйомки стрічки почнуться в Нью-Йорку навесні 2021 року. Всього буде 10 епізодів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі показали тизер продовження серіалу "Секс і місто".