"Слуга народа" пришла в Раду с сумкой за 62 тысячи гривен. Фото

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Элла Репина появилась в Верховной Раде с сумкой от французского дома моды Dior. Стоимость такой модели составляет $2,285 тыс. (62 152 тыс. грн).

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Гончаров. Отметим, что Репина была одета в трендовый костюм лета 2021 в тонкую полоску кофейного цвета. Свой образ она дополнила белой рубашкой и босоножками на каблуке (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Элла Репина и ее Dior", – говорится в публикации.

Видео дня

Элла Репина – украинский экономист, ученый. Народный депутат Украины IX созыва. Училась в Донецком государственном университете (специальность "Финансы и кредит"). Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: