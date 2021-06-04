"Слуга народа" пришла в Раду с сумкой за 62 тысячи гривен. Фото
Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Элла Репина появилась в Верховной Раде с сумкой от французского дома моды Dior. Стоимость такой модели составляет $2,285 тыс. (62 152 тыс. грн).
Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Гончаров. Отметим, что Репина была одета в трендовый костюм лета 2021 в тонкую полоску кофейного цвета. Свой образ она дополнила белой рубашкой и босоножками на каблуке (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
"Элла Репина и ее Dior", – говорится в публикации.
Элла Репина – украинский экономист, ученый. Народный депутат Украины IX созыва. Училась в Донецком государственном университете (специальность "Финансы и кредит"). Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и торговли.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
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