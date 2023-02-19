Блог | Кирилл Ковылин: Слова поддержки Брюсу Уиллису: держитесь, крепкий орешек

Хочется искренне выказать слова поддержки Брюсу Уиллису, у которого буквально на днях диагностировали лобно-височную деменцию.

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Замечательный актёр, ему по плечу все жанры — и драматический, и комедийный. Он играет не только телом или мимикой, а и своей знаменитой лысиной, без которой его просто невозможно представить, настолько органично Уиллис с ней сжился и смотрится.

"К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов заболевания, с которым столкнулся Брюс. На сегодняшний день лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы", — говорится в заявлении семьи актёра.

В марте 2022 года Брюс Уиллис завершил свою карьеру из-за афазии — заболевания, при котором человеку сложно говорить, понимать речь, читать и писать.

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