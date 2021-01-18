Слава Каминская показалась фанатам в свадебном платье

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в свадебном платье. Фанаты засыпали ее комплиментами.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом длинном платье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"А замуж невтерпеж. На улице -15, я больная, но красивая. Чего не сделаешь ради подруги?" – написала Каминская.

Так, на снимках певица предстала в белоснежном свадебном платье в пол. Также ее образ дополняла блестящая диадема с камнями.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее новых фото. Некоторые сравнили ее со снежной королевой.

"Настоящая зимняя королева", "Снежная королева!", "Роскошная", "Очень нежная и красивая", "Вам очень идет свадебное платье, вы красавица", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Слава Каминская – это украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская поделилась пикантным фото, на котором продемонстрировала свои пышные формы.