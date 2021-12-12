Слава Каминская показала редкие фото сына и растрогала сеть

Украинская певица Слава Каминская поздравила своего сына с днем рождения. Сегодня, 12 декабря, Леонарду исполнилось 7 лет. Артистка показала редкие семейные фото, на которых она вместе с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, отмечает первый месяц малыша.

Снимками Слава поделилась на личной страничке в Instagram. Поклонники исполнительницы умилились подросшим ребенком и поздравили 37-летнюю звездную маму с важной для нее датой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мальчик с необычным именем и такой же внешностью родился у пары в 2014 году, через полгода после свадьбы. Он стал первенцем вокалистки и доктора.

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Под опубликованными фото подписчики начали предполагать на кого больше похож ребенок. У него смуглая кожа и густые брови, как у папы. А в более раннем детстве у Леонарда были волосы с рыжим оттенком, как у мамы, однако сейчас они меняются и темнеют.

Каминская вспомнила, как впервые увидела своего сына в родильном доме и долгое время не могла на него насмотреться.

"Мальчик мой, добрый, отзывчивый и умный не по годам. Я до сих пор не верю, что ты уже такой взрослый. Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама. Время летит очень быстро, тебе уже 7 лет! С днём рождения, Леонард! Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Мы с папой все для этого сделаем", – написала Слава под кадрами.

Поклонники поздравили маму с именинником. В комментариях они пожелали ей и малышу крепкого здоровья.

Отметим, младшая дочь у певицы родилась спустя год, в 2015-м, на шесть дней раньше брата – 6 декабря. Девочку мама также трепетно поздравила в соцсетях, поблагодарив экс-супруга за прекрасных детей.

Напомним, Слава и Эдгар развелись в июле 2019 года, спустя 5 лет брака. Они остались в хороших отношениях и всячески поддерживают друг друга. Нередко певица публикует в сети совместные фото с бывшим.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) – 37-летняя украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", которая распалась в этом году, дизайнер и инста-блогер. Родом из Одессы. Была замужем за киевским бизнесменом Евгением, а также за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру.

В декабре 2021 года выпустила сольный трек "Абьюзер". Его активно обсуждают в сети из-за скандала с певицей Викторией Смеюхой, которая рассказала, как Слава Каминская "таскала ее за волосы".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Слава Каминская удивила поклонников совместным снимком с экс-супругом, на котором пара тепло обнималась. В сети предположили, что Слава и Эдгар воссоединились.