Скрепили дружбу болью: стало известно, почему Кара Делевинь и Селена Гомес сделали одинаковые тату

Американская певица Селена Гомес раскрыла смысл парной татуировки со своей подругой Карой Делевинь. Кроме желания отдать дань дружбе через боль, артистки пренесли на тело давнее прозвище, которое Кара дала исполнительнице.

Об этом Гомес рассказала в интервью шоу Live with Kelly and Ryan на YouTube. А кадрами с тату поделился мастер, который и проделал работу в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица подчеркнула, что давно мечтала о похожей татуировке, поэтому перед Новым годом Селена и Кара пошли к давнему знакомому в студию под названием Bang Bang и набили парные рисунки.

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Эскизом стала розовая роза, из которой капает вода, в акварельном стиле. Такую идею выбрали, основываясь на прозвище "Бутон розы", которое дала Делевинь для Селены.

"Это означает несколько разных вещей. Она называет меня "Бутон розы", так что это прозвище. И я всегда хотела розу, теперь она у меня есть", - рассказала певица.

Звезды выбрали разные места для тату. Селена набила цветок на спине, между лопатками, а Кара – сбоку, под грудью. У обеих подруг над рисунком есть римские цифры: у Гомеса это LXXVI, а у Делевинь – XII.

Отметим, что для девушек это не первый опыт парных татуировок. Раньше они уже набивали нательные рисунки со старыми друзьями. У Кара уже есть общие с Эшли Бенсон, Кайей Гербер и Джордан Данн, а Селена – с Джулией Майклс, Томми Дорфманом и Алишей Бо.

Между собой артистки дружат с 2014 года, после того как вместе снялись в клипе Тейлор Свифт на песню Bad Blood. В 2022 году их можно будет увидеть в детективном сериале "Убийства в одном доме".

Кратко о звездах:

Селена Гомес – американская актриса, певица, дизайнер, модель, продюсер, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Родилась 22 июля 1992 года в Гранд-Прери штата Техас, США, в семье Менди Корнетт и Рикардо Гомеса. Отец Селены – латиноамериканец, а мать имеет итало-английское происхождение

Кара Делевинь – английская актриса, певица и бывшая супермодель. Родилась в Лондоне в 1992 году. Оставила модельный бизнес из-за стресса, который ухудшил ее здоровье. В октябре 2017 года Делевинь дебютировала с книгой "Зеркало, зеркало" на тему ЛГБТ.