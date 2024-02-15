'Скоро победа': Бедняков рассорил украинцев обращением о 'чмобиках', дронах и сборах на ВСУ

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков эмоционально обратился к украинцам, которые хотят скорой победы, но ничего для этого не делают. Шоумен отметил, что закрывать сборы для ВСУ в последнее время стало сложнее, поскольку количество донатов сократилось. Он объяснил согражданам, что для такой желанной победы необходимо "постоянно что-то делать, каждый день".

Впрочем, слова звезды вызвали дискуссию в сети. Если одни читатели назвали их крайне меткими, то нашлись и те, кто раскритиковал посыл Беднякова. Скептики заявили, что людям с низкой зарплатой сложно постоянно донатить, а некоторым показались неактуальными слова знаменитости о скорой победе. Дескать, сейчас уже никто в нее не верит, как это было в начале полномасштабной войны. Пост, который рассорил украинцев, ведущий обнародовал на личной странице в Instagram.

"Читая Instagram, все ждут победы. Все ее хотят. Все представляют, как будут праздновать Победу. Она же близко. Но вот когда ты выставляешь сборы – многие, почему-то, пролистывают их. И правильно... А зачем? Она же сама придет! Победа. "Да военные все сделают! Они сильные какие! Ууух! А те чмобики тупые! Они же не знают как пользоваться теми старлинками. В их "деревнях" и интернета нет! Хахахаха. Там контрнаступление скоро и всем захватчикам ср*ка!", – с сарказмом написал Бедняков.

Шоумен поделился собственными наблюдениями о том, что когда дело доходит до донатов, то некоторые люди находят отмазки и не делают этого, мол, "пусть другие скидывают, я уже скидывал, а нам ПВО дали" и так далее. Кроме того, как написал Бедняков, некоторые украинцы перебрасывают ответственность не только на других, но и на государство, говоря о том, что армию должны обеспечивать полностью из госбюджета.

"А давайте сбор закроем?" Ага! Щас! Пусть те, что Евровидение проводили сбрасывают! 11 миллионов! Это же столько дронов можно купить". А вы знаете, сколько дрон стоит? "Откуда я знаю. Да не очень дорого... А, их столько можно было бы купить! 17 вагонов дронов! Пусть они сбрасывают! А я не буду! А я буду победу ждать! Вот она уже". А забросьте на машины на Авдеевское направление! "На Авдеевском направлении такие жестянки не нужны! Там все под контролем. Там типа Клешня, но наши не дадут сжать", – написал шоумен.

Бедняков объяснил, что победа не наступит от того, что ее просто ждут – для этого нужно систематически помогать военным, закрывая сверхважные сборы, количество которых постоянно увеличивается.

"Я хочу вас огорчить, но не будет победы, пока мы все не поднимем свою ж*пу. А не будет победы, если не будем и в дальнейшем работать все вместе. А не будет победы, если все забудут о войне. Соберитесь. Победа зависит от каждого из нас. Поэтому давайте объединимся", – резюмировал Бедняков.

Слова ведущего, как мы уже отметили, вызвали пылкую дискуссию в сети. Украинцы разделились сразу на несколько кланов. Большинство, безусловно, согласилось с тем, что людям в тылу стоит активизироваться, чтобы хоть немного облегчить работу защитников на фронте. Впрочем, определенный процент оспорил убеждение звезды о том, что украинцы верят – "победа скоро". А если кто-то и верит, то, по мнению интернет-пользователей, этот нарратив им навязали внутри страны.

Комментаторы пишут: "Не знаю, где там вы про победу читаете, в моем окружении люди уже давно пытаются просто выжить. И может где-то там наверху о войне и забыли давно, но только не простой народ, который это на себе тянет каждый день", "При всем уважении, но какая победа? Мы в опе, и это говорю не я, а ребята, которые оттуда возвращаются. А каждый день еду в машине на работу, слушаю радио, все такие позитивные, скоро победа ежедневно слышишь эти слова, и если в начале это как-то подбадривало, то теперь аж тошнит", "Согласна с написанным, но вопрос. Кто навязал людям эту победу и что там чмобики и так далее? Это же вбивали в головы людям изнутри страны", "Так было раньше, сейчас уже никто не ожидает быстрой победы".

Другой "клан" комментаторов оставляет следующие сообщения: "А вы спросили, есть деньги у людей? А вы спросили, какая заработная плата для начала? Многим из людей тупо не хватает денег. В Киеве нет работы, на некоторых работах ставка 5к... как можно на 5к прожить? Даже на 15к не проживешь", "Господин Андрей, с чего людям донатить? С пенсий по 1900 грн и коммуналкой 3000 грн? Больным людям, которых слишком много у нас в стране и они должны покупать себе лекарства самостоятельно, ведь наше государство не помогает этим людям отнюдь! Упустим момент, при европейских ценах в магазинах и средних зарплатах в размере 10к. Людей, которые могут все время донатить не так много, как Вы себе представляете!"

В ответ им прилетают подобные комментарии: "Уважаемые "безработные" и те, что имеют "маленькую зарплату", вам не говорят отдавать "последний кусок хлеба" – даже 20 или 50 гривен могут закрыть сбор в 11 миллионов за несколько часов! Просто надо захотеть помочь. Бляха, у меня ребенок нашел на улице 10 грн и говорит: "О, мама, можно солдатам передать на конфеты".

И таких полярных мнений под постом Беднякова собралось несколько сотен всего за три часа после публикации.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Бедняков разобрал два кейса, которые произошли недавно в Италии. Там представители украинской диаспоры отменили лживое представление кремлевских пропагандистов об "освобожденном" Мариуполе, а также концерт российского пианиста-путиниста, который приезжал в родной город шоумена ранее и играл у остатков стен жестоко разрушенного оккупантами драмтеатра. Подробности – в нашем материале.

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