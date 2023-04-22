Скоро будет семь лет: как выглядят знаменитые одесские пятерняшки и где они сейчас. Фото и видео

Жительница Одессы Оксана Кобелецкая стала известна на всю Украину после того, как родила сразу пятерых детей – такое случается раз на 85 миллионов. Вместе с мужем Сергеем Семеновым она уже воспитывала дочь Алису, но пара захотела еще одного малыша. Каким же было удивление родителей (да и врачей), когда УЗИ показало сразу пять плодов. Женщину заблаговременно предупредили о больших рисках, но она без долгих раздумий решила, что будет рожать. Тем более, что муж очень ее поддерживал. Длилась его поддержка, правда, не очень долго.

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После того, как пятерняшки появились на свет, Сергей практически сразу бросил жену с шестью детьми. Более того, он не стал признавать малышей своими, а потому отказался платить алименты. OBOZREVATEL решил рассказать о том, как сложилась судьба сильной супермамы, преодолевшей небывалые трудности, а также, где сейчас находится ее большая семья (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда Сергей ушел из семьи, отказавшись каким-либо образом помогать родным детям и бывшей жене, большой поддержкой для Оксаны стала ее собственная мать. Она помогает дочери с готовкой и уборкой. Накормить такое количество малышей ох как непросто – компота, например, нужно сварить сразу 10 литров.

После рождения уникальных пятерняшек Оксана получила в подарок от государства и города шестикомнатную квартиру и микроавтобус, на котором возила сыновей и дочек в детсад.

Одесситке важно было заниматься не только пятерняшками, но и старшей дочерью, которая также требовала большого внимания, особенно после ухода папы.

Кобелецкая стала настоящей звездой сети. Она ведет свой блог, в котором рассказывает о прелестях и трудностях материнства, делится своим опытом и радует подписчиков фотографиями своей большой семьи. Фотосессии, к слову, Оксана устраивает постоянно. Иногда, ее с детьми просят сниматься для брендов. Все это приносит матери-одиночке прибыль, которую она может потратить на детей. Сейчас за украинкой в Instagram следит больше 180 тысяч пользователей.

Многодетная мама любит вспомнить в своем блоге, какой нелегкой была ее беременность и сами роды. А ее жизненный путь мотивирует многих женщин оставаться сильными ради своих детей.

Оксана участвовала в проекте "Супермама" на СТБ, где одержала победу.

После начала полномасштабной войны Оксана решилась выехать за границу. Переезд в другую страну с шестью детьми казался ей чем-то нереальным и крайне сложным, но женщина в очередной раз продемонстрировала свою несокрушимость – все ради безопасности малышей.

"Боялась за себя и жизни моих детей. Боялась остаться без дома. Переживала, что не смогу справиться со всем в одиночку. Но я не боялась сесть за руль и поехать в незнакомые места. Когда начали бомбить по мирным объектам, садам, школам – мы поняли, что не имеет смысла сидеть и ждать прилетов. Когда мы выезжали, мне написала одна из подписчиц. Рассказала, что она живет в Португалии, и там принимают украинцев. Сказала, что там с радостью принимают беженцев и дают хорошие условия. Волонтеры украинской диаспоры в Португалии откликнулись, узнав о моей ситуации, и сообщили об эвакуационном рейсе через Бухарест", – рассказывала женщина в интервью "УСІ".

Сейчас Кобелецкая остается с детьми в Лиссабоне. Скоро пятерняшкам будет уже семь лет. Их мама продолжает делиться фотографиями и видео, на которых показывает, как растет малышня и как скучает по родному дому.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2006 году англичанка по имени Аманда Биггс родила в Бирмингеме двух девочек-близняшек Марсию и Милли. Они были совершенно одинаковыми, но чем старше становились, тем больше изменений замечали их родители. В 10 месяцев кожа Милли начала становиться все темнее и темнее, в то время как у Марсии было светлое личико и белоснежные волосы. Об уникальных близняшках с разным цветом кожи – читайте в нашем материале.

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