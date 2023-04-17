'Один случай на миллион': как сложилась судьба близняшек с разным цветом кожи, фото которых облетели мир

В 2006 году англичанка по имени Аманда Биггс родила в Бирмингеме двух девочек-близняшек Марсию и Милли. Они были совершенно одинаковыми, но чем старше становились, тем больше изменений замечали их родители. В 10 месяцев кожа Милли начала становиться все темнее и темнее, в то время как у Марсии было светлое личико и белоснежные волосы.

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Сейчас девочкам по 16 лет и у них разный цвет кожи. Многие люди просто не верят Марсии и Милли, когда те говорят, что они сестры, а уж тем более близняшки. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась судьба уникальных детей, фото которых в свое время облетели весь мир, шокировав его новостью, что близняшки могут быть такими.

Со временем изменился и цвет глаз девочек. Милли – кареглазая, а Марсия обладает голубыми глазами. Более того, темнокожая девочка на несколько сантиметров выше своей сестры.

"Иногда люди не верят нам, когда мы говорим, что мы близнецы... Они думают, что мы просто лжем", – рассказывали англичанки.

Родители же называют своих девочек "одним на миллион чудом". И это практически правда. Милли и Марсия – разнояйцевые близнецы. Такие дети рождаются, когда в материнском организме высвобождаются две яйцеклетки в течение одного цикла, и их оплодотворяют два разных сперматозоида. Идентичные близнецы рождаются из одной яйцеклетки и одного сперматозоида. Таким образом, идентичные близнецы имеют 100% совпадение ДНК, а разнояйцевые – только 50%. Когда пара смешанной расы ожидает таких близнецов, есть 1 шанс из 500, что цвет кожи детей будет разным.

Папа девочек, Майкл Биггс, – темнокожий мужчина, что объясняется его ямайским происхождением. И так получилось, что на него из двоих детей внешне похожа только Милли. Вот правда по характеру она – копия мамы. Любит розовый цвет и все блестящее, а еще она довольно спокойная. Чего нельзя сказать о Марсии. Ее кожа и волосы белые, как у мамы, но озорной характер и любовь к спорту девочке достались от папы.

"Марсия – немного сорванец. Она любит гимнастику и предпочитает синий цвет. А Милли – принцесса, она любит розовый цвет и все блестящее. В этом она немного похожа на меня", ––рассказывала мама уникальных близняшек.

Необычные сестры в 2018 году заинтересовали журналистов известного издания National Geographic, так что те решили посвятить им целый выпуск, разместив на обложке журнала фото девочек. Под ним расположилась надпись: "Черное и белое. Эти сестры-близнецы заставляют нас переосмыслить все, что мы знаем о расе".

В выпуске девочки рассказали, что думают о расизме. Они обратились к читателям с просьбой судить людей не по цвету кожи, а по их поступкам и поведению. Милли и Марсия осознают, насколько они уникальны, но больше всего гордятся тем, что могут донести до широких масс важные месседжи.

Сейчас близняшки учатся в школе, занимаются спортом и активно ведут личные блоги в TikTok и Instagram.

"Они видят вещи не в черно-белом цвете. Они другие", – говорит о дочках Майкл Биггс.

Как писал OBOZREVATEL, ранее однояйцевые близнецы Рэйчел и Ким Сондерс из США почти одновременно забеременели, а затем родили детей с разницей всего в два часа. Это случилось несмотря на то, что прогнозированные сроки врачей не совпадали. При этом сестры вышли замуж не за близнецов, а свадьбы сыграли в разные даты. Подробнее об уникальном случае – читайте в нашем материале.

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