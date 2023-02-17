'Склоняю голову': фронтмен Scorpions восхитился украинцами и признался, что хочет сказать Зеленскому. Видео

Немецкий рок-музыкант, лидер группы Scorpions Клаус Майне удивлен храбростью украинского народа и стойкостью президента Владимира Зеленского. Легенда восхитился патриотизмом наших сограждан, которые выбирают прожить каждый день в Украине, без света и под обстрелами, а не за границей – в комфорте.

Видео дня

Украинский телеведущий Алексей Суханов пообщался с Майне, разместив интервью с культовым музыкантом в своем YouTube-канале. Журналист поинтересовался, какой момент запомнился певцу с украинцами, а также узнал, что бы он сказал Владимиру Зеленскому и Путину при личной встрече (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я очень поражен, как преданы они (украинцы, – ред.) своей стране. Огонь, который горит в их сердцах, они все патриоты. Я не думаю, что есть что-то сильнее, чем это чувство не уезжать, а сказать – я протистою этой сложной и опасной ситуации, которая может забрать мою жизнь или жизнь моих близких. Но я буду тут. И моя страна может на меня положиться. Перед этим я склоняю голову и становлюсь на колени. Это правда невероятно", – отметил немецкая звезда.

Также Клаус поведал трогательную историю, которая, по его словам, навсегда сплотила его с нашим государством. В 2012 году исполнитель был на гастролях в Украине. Сперва он давал концерт в Харькове, потом во Львове. В первом городе он получил известие о смерти матери, однако не смог поехать на ее похороны. После погребения близкого человека Майне приехал выступать во Львов. Его фанаты пришли с плакатами, на которых были написаны слова поддержки для знаменитости.

"Они стояли перед сценой и поднимали вверх плакаты – Клаус, мы с тобой. Для меня это был очень эмоциональный момент, который навсегда соединил меня с Украиной. Который я никогда не забуду", подчеркнул музыкант.

Фронтмен Scorpions признался, если бы у него была возможность встретиться с Зеленским, он бы похвалил его каждодневные обращения к народу, попросив и дальше поддерживать украинцев своими словами. А кремлевскому диктатору приказал бы остановить войну.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй назвала Владимира Зеленского "героем нашего времени". Она выразила поддержку Украине после речи президента на открытии Берлинского кинофестиваля, которое состоялось 16 февраля 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!