Зеленский назначил экс-комика Скичко главой Черкасщины

Народный депутат от "Слуги народа", экс-комик, телеведущий и пародист Александр Скичко стал главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 29 января 2021 года, сообщается на сайте Офиса президента. Он сменил на этой должности временно исполняющего обязанности Виктора Гусака.

Зеленский лично встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха на должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасщины", – сказал Зеленский.

Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах.

В 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика" (магистр международной экономики).

Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Известен участием в талант-шоу, таких, как "Украина имеет талант" (2009), "Минута славы" (Россия, 2010).

Был ведущим нескольких ТВ-шоу, в частности ежедневного прямого эфирного утреннего шоу "Подъем" на Новом канале (2012 – 2013).

С 2015 года – ведущий программы "Пой как звезда" на телеканале "Украина".

С февраля 2019 года вел телевизионное шоу "Удивительные люди" на этом же телеканале.

В 2019-м избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Женат на дочери бизнесмена Леонида Юрушева Елизавете.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по словам Скичко, финальное собеседование на должность главы Черкасской ОГА он проходил лично у президента Зеленского. Он также отметил, что начального собеседования якобы не было и его на эту должность никто не рекомендовал.

О том, как начинал карьеру комика и чем известен новый глава Черкасщины – читайте в нашем материале.