'Сказала да': 18-летняя дочь Поляковой с бойфрендом заявили о помолвке, но быстро 'передумали'

18-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – заявила, что сказала "да" своему бойфренду, и показала "обручальное кольцо" на безымянном пальце. Очевидно, фанаты юной музыканты, которая учится в Великобритании, поверили ей, поэтому пара быстро оправдалась.

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По словам влюбленных, они так решили пошутить над подписчиками. Соответствующие фото появились в Instagram Марии (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Прогуливаясь по живописному месту у водоема в Манчестере 18-летняя красавица взяла за руку своего парня по имени Артур. Она показала кольцо с зеленым камешком на безымянном пальце, написав, что "сказала да".

Ее избранник в stories поделился романтической локацией и в шутку написал, что ждет поздравлений. Впрочем, очень быстро пара опровергла собственную радостную "новость".

Они сделали селфи с забавными выражениями лица и написали: "шутка".

Напомним, что несколько недель назад дочь певицы сходила на спектакль в лондонский театр "Ковент-Гарден" и нарвалась на критику из-за вульгарной брани.

Как писал OBOZREVATEL, в марте этого года 18-летняя Маша посетила Париж со своим парнем, но и тогда не обошлось без скандала. Юная музыкант заявила подписчикам из Украины, что "хочет жить, а не выживать".

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