Скандальный российский рэпер Моргенштерн признался, что боится ехать в Украину. Видео

Скандальный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев), который ранее запланировал концерты в Украине в 2021 году, заявил, что ему страшно ехать в нашу страну, особенно после случая в Одессе.

В результате знаменитость решил отменить выступления. Об этом Моргенштерн сообщил во время прямого эфира на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. Видимо, все опять будут переносить концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли, особенно после истории с Одессой. Немного, но страшно банально. Не буду врать: мне страшно туда", – сказал рэпер.

Отметим, что Моргенштерн планировал провести концерт 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Напомним, в 2019 году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.