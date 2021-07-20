Скандальный рэпер Баста снова собрался в Украину с концертом

Скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) снова собрался в Украину с концертом. В этот раз он выступит в Одессе 8 августа.

Мероприятие должно состояться в клубе Ibiza Beach Club. Об этом стало известно на странице в Instagram заведения.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – написали в сети.

К слову, Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года после визита с концертами в оккупированный Россией Крым.

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Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Коротко о знаменитости:

Баста (Василий Вакуленко) – российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019 года – владелец футбольного клуба СКА.

В 18 лет написал песню "Моя игра" и исполнил ее во время масштабного мероприятия в ростовском Дворце спорта. Впоследствии Баста отмечал, что именно после этого выступления он ощутил себя "по-настоящему знаменитым". После этого успеха начал активно работать как музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве 25 июня состоялся концерт российского рэпера Василия Вакуленко, известного по сценическому псевдо Баста, который выступал в оккупированном Крыму. Артист выступил в StereoPlaza, даже несмотря на протесты активистов, собравшийся у входа концерт-холла.