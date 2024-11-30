Скандального Tik-Tok-блогера, который устраивал погромы в Варшаве и мечтал жить в Москве, депортировали в Украину

Правоохранители в Варшаве задержали скандального Tik-Tok-блогера Владислава Олийниченко, более известного в сети под псевдонимом Crawly, и депортировали в Украину. В течение длительного времени 23-летний стример проживал в Польше, где создавал треш-контент, устраивая провокации на улицах и в торговых центрах.

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Такие видео вызвали сильное возмущение граждан страны и заинтересовали полицию, сообщает RMF24. Кроме того интернет-деятель проводил прямые эфиры, где якобы откровенно оскорблял поляков и заявлял, что хочет переехать в Москву.

"Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша", – отметил пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский.

Представители правоохранительных органов сообщили, что блоггер является уроженцем Беларуси, однако образование получал в украинской школе. Сейчас ему запретили въезд в Шенгенскую зону на десять лет и депортировали из Польши в Украину.

Instagram-аккаунт интернет-деятеля насчитывает 1,9 миллиона подписчиков. Благодаря соцсетям он организовывал провокационные мероприятия, куда присоединялось немало людей. Как сообщают польские медиа, незадолго перед задержанием Crawly обнародовал видео, где он со своими фанатами бегал по парковке и прыгал на автомобилях.

Ранее блоггер также имел страницу в социальной сети TikTok, однако сейчас аккаунт удален.

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