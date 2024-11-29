'Мисс Львов' попала в громкий скандал из-за ссоры с ветераном: в чем причина и что говорят обе стороны

Обладательница титула "Мисс Львов 2021" Вероника Бенях попала в громкий скандал из-за ссоры с ветераном войны, произошедшего на днях во Львове. Около одного из супермаркетов города воин Николай Григоренко, получивший инвалидность в результате боевых действий, обвинил компанию из двух парней и девушки в том, что они стали на паркоместо для людей с инвалидностью.

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Журналистка и жена военного Орина Григоренко осветила ситуацию на своей Facebook-странице. Женщина эмоционально рассказала, что произошло в этот вечер. "Мне было страшно по-настоящему. Ибо неуважение к военному ветерану без ноги. Ибо "И что, что ты воевал?! Иди дальше воюй!", "Так че ты не там?!". Потому что они себе имеют полное право стоять на месте для людей с инвалидностью, у входа в супермаркет. Если бы Николай не удержался на титановой ноге и упал от того, что его толкает тот у*обок, он бы наверняка снова дополнительно повредил позвоночник", – написала она.

Своим видением ситуации поделилась Бенях в Instagram. По словам "Мисс Львов", они с товарищами не занимали специальное паркоместо, а только "наехали одним колесом на синюю линию". На опубликованном фото девушка показала, где стояла их машина. "Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на месте для людей с инвалидностью, но почему-то пар решили выпустить на нас. Потому что таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", – говорится в сообщении.

Бенях называет обвинение искажением фактов и уверяет – ее самые родные люди тоже военные, поэтому она не позволила себе сказать плохого слова в сторону воина. После того, как скандал получил огласку, "Мисс Львов" и ее друзья начали получать угрозы, а пользователи призывают модельные агентства, сотрудничающие с инфлюэнсером, разорвать контракты.

ZAXID.NET удалось узнать личность владельца авто, обвиненного в наезде на паркоместо. Им оказался мужчина по имени Александр-Ярослав Ярославович Процайло. В разговоре с журналистами он признал, что остановился в неположенном для парковки месте у выхода из магазина, где посетители оставляют тележки, и готов заплатить за это штраф. Однако участник конфликта утверждает, что автомобиль стоял рядом с местом для водителей с инвалидностью.

"Я приехал с тренировки. У меня больное колено, мне тяжело далеко ходить. Но я не останавливался на инвалидном месте. У военного с супругой возник конфликт с таксистом, припарковавшимся на инвалидном месте. Но он уехал, и они начали ссориться с нами. Никто его не толкал. Мой товарищ подвинул его, чтобы мы уехали. Я с ним говорил на вы", – прокомментировал Ярослав Процайло.

28-летний водитель признался, что действительно сказал ветерану что-то вроде "иди воюй дальше", но считает конфликт спровоцированным: "В той ситуации, возможно, где-то надо было спокойнее общаться, но если меня оскорбляют и матерят, то я считаю, что они неправы. То, что он воевал, не дает ему права предвзято относиться ко мне".

Как оказалось впоследствии, у Александра-Ярослава Процайло есть опыт общения с адвокатами и судами. Пустомытовский суд неоднократно штрафовал мужчину за ДТП, бегство с места ДТП, нетрезвое управление, а также за избиение таксиста.

В пресс-службе патрульной полиции журналистам подтвердили, что инспекторы приняли заявления от потерпевшей стороны и передали их в районный отдел полиции. Однако в Национальной полиции Львовской области отметили, что документ не стали вносить в реестр досудебных расследований из-за отсутствия телесных повреждений. Заявление было передано участковому инспектору. Пассажирам и водителю автомобиля может грозить наказание за административное правонарушение.

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