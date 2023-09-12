Российского тиктокера Даню Милохина, который пел гимн Украины, призовут в армию и отправят на войну

Известный российский блогер-миллионник Даня Милохин, которой после длительной эмиграции "дал шанс" России и вернулся в Москву, станет оккупантом. Его требуют призвать на службу уже в ближайшее время, чтобы "способствовать патриотическому воспитанию" российской молодежи.

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21-летний блогер на военном учете в Краснодарском крае стоит еще с 2018 года, но раньше его не трогали. Об этом пишут пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Внимание на тиктокера, который еще недавно в США учил украинский гимн со своим другом – предателем Украины Артуром Бабичем, обратила глава так называемой "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее огорчивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей родины. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу привлечь его в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитаниюю. Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на самом деле свою верность и преданность нашей родине", – выдала путинистка.

Резонансная новость о призыве Милохина быстро дошла и до его названного отца, сразу вступившегося за блогера. По его словам, опальный россиянин "непригоден" из-за зрения -6.5.

Приемные родители парня также не смогли подтвердить, что он действительно вернулся в Россию, хотя тиктокер сам публиковал фото из Москвы. Его брат уверял, что блогер решил "дать шанс" России и вернулся после года жизни в Америке и Дубае.

Как писал OBOZREVATEL, в начале 2022 года Милохин пытался попасть в Украину, однако его якобы не пустили. По словам блогера, он оказался для страны "врагом".

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