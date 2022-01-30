Скандальная Бильченко заявила, что готова умереть за 'русский мир'. Фото

Поэтесса и переводчица Евгения Бильченко, после скандала в Украине переехавшая в Россию, в очередной раз встала на сторону страны-агрессора. Она заявила, что готова умереть за "русский мир".

Об этом женщина написала на Facebook. В посте она напомнила о прошедших знаковых событиях, случившихся с ней в РФ, – получении российского паспорта и узаконении в Санкт-Петербурге брака со своим мужем (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Скандальная Бильченко уже неделю в сети делится снимками из российского ЗАГСа и хвалится гражданством РФ. Женщина отметила, что готовилась к подобным событиям очень тщательно и долго.

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В этом контексте она вспомнила, как однажды на улице они с мужем – россиянином, писателем Аркадием Веселовым, который долгое время жил в Харькове и Киеве, – "признались друг другу, что готовы умереть за "русский мир". Это Бильченко назвала своим "любимым эпизодом".

"Никогда об этом не писала и сейчас в подробностях не собираюсь. Я не Снежана Егорова, я другая. И не говорите мне, что этот мир – мнимое, идеология... Это, пипец, какое реальное. Символическое и реальное. Как любовь, космическая и поэтическая. Бестолковая. Всякая", – высказалась Бильченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная поэтесса и бывшая преподавательница педуниверситета им. Драгоманова жаловалась на Россию. Она говорила, что там ее не приняли, не дают работать и даже травят в сети.