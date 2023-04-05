Скандал Тринчер и Каминской: 21-летняя певица пожаловалась на ''странную'' просьбу экс-солистки ''НеАнгелов'' после конфликта

Известная 21-летняя украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась, чем закончился скандал с ее коллегой, экс-солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской. После взаимных оскорблений 38-летняя вокалистка обратилась к Тринчер со "странной", на ее взгляд, просьбой.

Видео дня

Свои обиды звезды не урегулировали, а извиниться Каминская не захотела. Об этом юная артистка рассказала в интервью "Зірковому" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В октябре прошлого года Каминская высмеяла трек "Який ти козак" и заявила, что там нет музыки, а авторы хайпуют на войне в стране. В то же время Тринчер раскритиковала трек "Слава Богу", который выпустила бывшая участница "НеАнгелов".

По словам 21-летней звезды, Каминская хотела также публично обидеть ее во время своего концерта в Украине, но кто-то посоветовал ей остановиться. После скандала Тринчер получила сообщение от коллеги.

"Она кинула мне после этого свою просьбу распространить ее песню. Для меня это было очень странно. Она так сказала: "Это была шутка. Давай все забудем. Вот моя новая песня. Поддержи меня". Я не смогла найти ответ на этот вопрос и как-то описать свои эмоции, поэтому ничего не ответила. Это было не немного, а ничего себе странно", – поделилась певица.

Она считает, что Каминская "наплевала" на ее чувства, и упрекнула звезду в неуместной просьбе. "Я уважаю себя, и я за то, чтобы разрешать все конфликты друг с другом. Есть какие-то поступки, которые я не понимаю. Мне это просто не импонирует", – добавила Тринчер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каминская столкнулась с волной хейта в соцсетях после того, как перепела часть припева легендарного хита поэта и композитора Владимира Ивасюка "Червона рута", изменив текст. Фоловеры решили, что такое поведение артистки выглядит глупо и некстати.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!