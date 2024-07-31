Скандал на Олимпиаде-2024: диджею пригрозили смертью из-за пародии на 'Тайную вечерю' во время церемонии открытия

Французская диджей и активистка Барбара Бутч заявила, что подала несколько заявлений в полицию после того, как ей угрожали убийством из-за участия в церемонии открытия Олимпиады-2024. Одна из сцен напомнила зрителям "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи.

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Прокуратура Парижа подтвердила изданию Variety, что поступила жалоба о киберпреследовании и начато официальное расследование. "Факты потенциально могут квалифицироваться как насилие, усиленное дискриминацией, угрозами смерти и публичным подстрекательством к покушению на жизнь или физическую целостность людей", – говорится в заявлении.

Сцена, в которой фигурировали драг-квин и другие члены ЛГБТК-сообщества, вызвала негативную реакцию католической церкви, а также известных консервативных деятелей. Художественный руководитель Олимпийских игр Томас Жолли сказал французскому телеканалу BFMTV, что сегмент не был вдохновлен "Тайной вечерей", а представлял собой дань греческой мифологии.

Во время церемонии открытия Бутч находилась в центре сцены, стоя за пультом диджея в серебристом головном уборе и в голубом платье. Адвокат артистки Одри Мселлати отметила: "Ей угрожали смертью, пытками и изнасилованием, а также она стала объектом многочисленных антисемитских, гомофобных, сексистских и грубых оскорблений. Барбара Бутч осуждает эту гнусную ненависть, направленную против нее, того, что она представляет и за что она выступает. Сегодня она подает несколько жалоб на эти действия, совершенные гражданами Франции или иностранцами, и намерена в будущем привлечь к ответственности любого, кто попытается ее запугать".

Организаторы Олимпиады извинились за любое искажение информации во время пресс-конференции после церемонии, а пресс-секретарь Энн Декамп сказала, что "очевидно, никогда не было намерения выразить неуважение к какой-либо религиозной группе... Если люди почувствовали себя обиженными, нам очень жаль" .

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