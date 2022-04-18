Скабеева разозлилась на Лазареву, которая сотрудничает с 'Кварталом': ведет русофобскую рубрику, а лучше бы мыла туалеты

Российская пропагандистская телеведущая Ольга Скабеева разозлилась на свою бывшую коллегу Татьяну Лазареву, не поддержавшую кровавую войну в Украине и начавшую сотрудничать со студией "Квартал 95" в качестве корреспондента. На это путинистка заявила, что ее согражданка транслирует русофобскую риторику, а лучше бы "мыла туалеты".

Такой комментарий раздался в эфире пропагандистской передачи "60 минут", пишет Popcake. Любительница геноцида заявила, что не поддерживать убийство мирных людей и разрушение городов – стыдно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что 24 февраля, первый день русско-украинской войны, Татьяна Лазарева встретила в Киеве, куда приезжала по делам. Наглядевшись на зверства оккупантов, звезда осудила путинский режим и отправилась в Испанию.

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Впоследствии стало известно, что россиянку пригласили на работу в украинскую студию "Квартал 95", где она рассказывает о Родине, приправляя комментарии едкими шутками.

Антивоенная позиция так разозлила Скабееву, что она просто посреди эфира начала разбрасываться советами бывшей коллеге, живущей в Европе.

"Из виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для "Квартала 95". Хотя "русофобская" – это уже даже не имеет значения в ее положении. Слишком это все унизительно", – объявила пропагандистка.

Скабеева попыталась осмыслить, почему ее соотечественница не желает жить в России, однако размышления завершились шуткой об испанских туалетах.

"Возможно, Татьяне совсем нечего есть. Но по ощущениям – лучше умереть от голода, чем такое. Татьяна, идите лучше мыть испанские туалеты, чем этот испанский стыд", – говорится в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Лазарева предполагала, что всю Россию стоило бы сравнить с землей и построить новую страну. По ее словам, народ РФ несет такую же ответственность за кровопролитие, как и ее политики.