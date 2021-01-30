Украинский шоумен Сергей Сивохо рассказал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг. По словам артиста, ему в 2017 году врачи поставили диагноз – язва желудка.

Сивохо признался, что тогда врачи заставили его похудеть, говориться в программе "Зірковий шлях". Однако проблемы со здоровьем у звезды не исчезли.

"Когда меня забрала скорая, я в то время потерял 3 литра крови, уже нельзя было проводить полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания. Не дай вам Бог худеть так, как худел я. Было все, иногда вообще не хотелось есть", – рассказывал шоумен.

Помимо этого, у артиста, из-за малоподвижного образа жизни, появилось накопление жидкости в легких. По словам Сивохо, врачам даже пришлось вводить его в искусственную кому, а позже у него отнялась стопа.

"Что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу не чувствую на левой ноге, поэтому вот у меня такие небольшие проблемы с передвижением. Врачи очень много изучали, но для более серьезного изучения надо ехать за границу еще, причина так и не была установлена", – сообщил в интервью знаменитость.

Стоит отметить, что Сергей Сивохо известный не только как артист и ведущий популярных проектов: "Как стать звездой", "Скрытая камера", "Моя хата скраю", но и общественный деятель. С 21 октября 2019 года он занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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