Синельников: Тодоренко боится. Есть информация, что 22-23 февраля в России всем блогерам звонили с угрозами

Известный украинский режиссер и телеведущий Евгений Синельников предположил, почему на самом деле молчит о преступной войне на родине его коллега по программе "Орел и Решка", украинская певица Регина Тодоренко, которая последние годы живет и работает в РФ. По версии знаменитости, вокалистка приняла молчаливую позицию не потому, что беспокоится о потере контрактов и денег, а потому что боится за собственную жизнь.

По словам Синельникова, у него есть недостоверная инсайдерская информация о том, что всем российским блогерам звонили представители кремлевской власти накануне вторжения в Украину и угрожали тюрьмой. Об этом режиссер рассказал журналисту Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

Евгений признался, что он ни в коем случае не оправдывает свою экс-соведущую, однако может объяснить ее позицию.

"Мне кажется, сейчас даже не в деньгах и не в контрактах дело. Во-первых, у меня есть информация, она не проверенная, но она есть, что 22-23 февраля обзванивали всех блогеров и говорили: "15 лет тебе и всем членам твоей семьи, если ты хоть что-то скажешь". А во-вторых, они находятся там. И они понимают, что там этих зомбированных очень много. Они боятся за свою жизнь. Не за деньги, а за жизнь... И они всего этого не видят... Где-то там происходит эта война, а у них там все хорошо", – прокомментировал Синельников.

Видео дня

Сейчас в Одессе продолжают оставаться родители Регины Тодоренко. Беременная певица не сказала ни слова даже после ракетного обстрела ее родного города, в результате которого погиб 3-месячный ребенок.

Как рассказала артистка режиссеру, она все понимает. Синельников же уверен, что она боится.

"Она плакала. Она все понимает. Но, как мне кажется, там люди намного больше испугались этой ситуации. Мы стоим до последнего: или мы побеждаем, или проигрываем. А там все пытаются как-то схитрить, чтоб можно было и чипсики рекламировать, и как-то чтобы тебя не прикрыли, и еще что-то. И вот украинцы объединились, у нас появилась нация, а у них наоборот. Каждый сам за себя. Все по одному. Может быть, все и думают против Путина, но ни у кого нет смелости сказать это вслух, потому что все в одиночку. Не так как у нас – весь Херсон вышел", – отметил Евгений.

Телеведущий считает, что если бы Тодоренко начала громко говорить об ужасах, которые делают русские оккупанты на украинской земле, у нее был бы шанс вернуть расположение украинцев. Однако, она его упустила.

Напомним, ранее режиссер рассказывал, что получал от экс-коллеги несколько странных голосовых сообщений за время войны. В них Тодоренко умоляла его "держаться".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Синельников рассказал, какие разрушения оставили российские оккупанты в его доме в Буче, а также в доме родителей в Гостомеле. По словам знаменитости, захватчики вынесли из жилья все: от белья до дорогой техники. Вещи, которые не удалось забрать – портили или ломали.