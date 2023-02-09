''Сила – в искренности'': Дорофеева назвала мечту, связанную с Кацуриным, и растрогала фанов нежным видео

Украинская певица Надежда Дорофеева, которая недавно выпустила две композиции, ставшие хитами, призналась – она хочет одну из них исполнить со своим бойфрендом Мишей Кацуриным. Речь идет о треке "Щоб не було", написанном совместно с ресторатором. Экс-солистка "Время и Стекло" подчеркнула, эта песня уже 2 месяца находится в топ-чартах Украины.

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Свою мечту звезда озвучила под роликом с любимым, который опубликовала в Instagram. В нем новоиспеченная пара сидит вместе за столом, обнимаясь и дурачась. Кроме того, Дорофеева искренне смеется над шуткой мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пока я уговариваю Мишу Кацурина выйти со мной на сцену и сыграть "Щоб не було" хоть в одном городе тура по Украине – песня уже почти 2 месяца в топ-чартах Украины. Сейчас уже на 4-м, потому песня "Вотсап" ее подвинула. Такие приятные победы - дают силы. Понимание, что сила в искренности – освободило меня. И здесь это уже не о формате и жажде стандарта", – написала Надя под видео.

Кроме того, она гордится, что может писать музыку, которая нравится аудитории, и говорить правду в ней. Бывшая жена Дантеса поблагодарила поклонников за возможность творить и радовать новыми работами. Фанаты в свою очередь отметили – поп-дива с Кацуриным выглядит счастливой.

"До чего же приятно на вас смотреть, такие счастливые, пусть так будет у вас всегда", "Я 10 раз пересмотрела", "Какие же вы котики", "Мы очень хотим, чтобы вы выступили вдвоем", "Такие красивые", "На повторе этот трек крутецкий", "Любовь – это прекрасно", "Дантес такой сейчас сидит и скрипит зубками", – пишут подписчики Нади.

Как информировал OBOZREVATEL, Дорофеева и Дантес в январе 2023 года официально развелись. Певец рассказал, что поздравил с этим событием бывшую жену, на что она ответила так же. Больше звездная пара, которую ранее считали самой крепкой в украинском шоу-бизнесе, не общается.

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