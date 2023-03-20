Камалия призналась, что много раз выступала перед Путиным: он часто звонил мне, казался добрым

Популярная украинская певица Камалия призналась, что много лет назад неоднократно выступала перед президентом РФ Владимиром Путиным. Как вспомнила артистка, она познакомилась с диктатором в Киеве, после чего он часто звонил ей и приглашал на концерты в Кремль.

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Тогда военный преступник, как призналась знаменитость, казался ей весьма добрым человеком. Своими воспоминаниями Камалия поделилась в интервью лондонскому журналисту Бенджамину Баттерворту, перевод которого обнародовала у себя в Instagram.

"Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Сейчас все это невозможно вообразить... Я встретила Путина в Киеве, а потом он начал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю, почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", – поделилась исполнительница.

Она отметила, что уже тогда, около 20-ти лет назад, несмотря на свою относительную адекватность и мнимую "дружелюбность", Путин не скрывал своих планов о возрождении Советского Союза.

"Все артисты сидели вместе и ели после выступлений или во время саммитов СНГ. Путин выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что он нападет на Украину, я бы не поверила... Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должны быть вместе, но он хочет новый СССР", – рассказала Камалия.

Лично знает певица и президента Украины. Как можно догадаться, познакомилась она с Владимиром Зеленским еще в его дополитический период, когда он был юмористом, режиссером и актером.

"Каждый раз мы фотографировались вместе. Улыбки, тусовки, как всегда общаемся в шоу-бизнесе. Каждый раз он был очень позитивным. Он шутил, улыбался, был очень открытым человеком", – вспомнила артистка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Камалия призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким. Своими намерениями звезда уже поделилась с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

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