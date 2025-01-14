'Шутил' об убийствах мусульман: полиция поставила точку в деле комика Стенюка, которую инициировал Лубинец

Полиция поставила точку в деле стендап-комика Антона Стенюка, который во время своего первого сольного концерта произнес "шутку", где отметил: не понимает, почему православные христиане убивают друг друга, "если в мире так много мусульман". Правоохранительные органы закрыли уголовное производство против юмориста, которое инициировал уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец.

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Об этом сообщило "Інтерфакс-Україна", ссылаясь на заявление Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве. Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления.

"Следственный отдел Шевченковского управления полиции расследовал уголовное производство, начатое 1.10.2024 по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, со стороны Антона Стенюка по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам)", – говорится в сообщении.

Однако 6 декабря 2024 дело было закрыто. По результатам досудебного расследования было установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления согласно п. 2 ч. 1 ст. 284 УК Украины.

Напомним, скандал вокруг стендап-комика разгорелся в сентябре 2024 года. Тогда во время первого сольного концерта Антон Стенюк "пошутил" о российско-украинской и израильской войнах. Он решил приплести к "юмористическому номеру" и религиозную тематику. Прямо со сцены комик иронически произнес: "Эта война – это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее".

На возмутительное выражение Стенюка отреагировал глава Меджлиса Рефат Чубаров. В своих соцсетях он отметил, что видит в словах участника проекта "Підпільний стендап" открытый выпад против людей по религиозному признаку. "Шутка" не осталась без внимания и Дмитрия Лубинца. Именно он обратился в Национальную полицию Украины для проверки возможного преступления по ст. 161 Уголовного кодекса.

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