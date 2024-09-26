Комик Антон Стенюк 'пошутил' об убийстве мусульман: как он извинился и что теперь угрожает юмористу

Во время своего первого сольного концерта "Чувственный" стендап-комик Антон Стенюк "пошутил" о русско-украинской и израильской войнах, затронув религиозную тематику. Юморист иронически отметил, что не понимает, почему православные христиане убивают друг друга, "если в мире так много мусульман".

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Ситуация вызвала резонанс и заставила комика извиниться. OBOZ.UA расскажет все, что известно о скандале.

Что сказал юморист

"Эта война – это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее", – сказал артист во время концерта.

Реакция на неудачную "шутку"

На слова участника проекта "Подпольный стендап" отреагировал глава Меджлиса Рефат Чубаров. На своей официальной Facebook-странице общественный деятель отметил, что видит в выражении юмориста "открытый выпад против людей по религиозному признаку".

"Какого черта. Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил содержания данной "шутки", которой, на самом деле, здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку. Жаль, что в данном случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующему Ислам", – говорится в сообщении.

Кроме того, "шутка" Антона Стенюка не осталась без внимания уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца. Политик сообщил, что обратился в Национальную полицию Украины для проверки возможного преступления по ст. 161 Уголовного кодекса. Если обвинения юмориста в разжигании международной и межрелигиозной розни будут доказаны, ему грозит штраф в размере от 5400 до 8300 грн или ограничение свободы до пяти лет.

Как сообщает "Детектор медиа", заявление на стендапера в правоохранительные органы также подали и журналисты издания "Крымские новости".

"Эти слова далеко уже вне шутки. Если проанализировать – во-первых, человек подчеркивает религиозную православную общность украинцев и россиян. Никто не отрицает, что и украинцы, и россияне – православные. Но это явно напоминает нарратив о братских народах. Во-вторых , после этого следует косвенный призыв убивать мусульман – несмотря на все эти "не ко времени". И, наконец, идет фактическое оправдание убийства мусульман в Секторе Газа", – высказался Имран Усеинов, руководитель издания.

Извинения юмориста

После предъявления обвинений Антон Стенюк вышел в сеть, чтобы принести извинения представителям мусульманского сообщества за свою шутку. Он отметил: осознает всю ответственность за свои слова.

"Привет! Меня зовут Антон Стенюк и я искренне прошу прощения перед всеми, кого могли оскорбить мои слова во время моего сольного выступления, которое было опубликовано на YouTube. Одна из моих шуток была неуместна и недопустима, и я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в частности представителей мусульманского сообщества. Я не имел цели кого-то унизить или оскорбить по религиозному признаку", – сказал артист.

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