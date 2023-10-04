Шульгина из 'Холостяка' рассказала о массовом переходе украинцев на русский язык в США: он объединяет тех, кто был в СССР

Победительница первого сезона телешоу "Холостяк" и известная блогерша Александра Шульгина, уже давно переехавшая в Америку, рассказала о массовом переходе украинцев на русский язык за границей. По ее словам, эмигранты редко могут похвастаться стойкой позицией относительно языкового вопроса, ведь среди американцев есть много жителей бывшего СССР, которых "объединяет" русский язык.

Сама Шульгина знает только одного человека, который проявил принципиальную позицию и сознательно переходит только на английский, если кто-либо не понимает ее украинского. Об этом Шульгина рассказала в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Блогерша искала детский садик, где бы с ее дочерью общались на украинском языке, однако все заведения предлагают только язык страны-террористки.

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"Я тебе больше скажу, они общались там (в Украине – ред.) на украинском, а здесь начинают общаться на русском. Мы все были в Советском Союзе. Здесь все: украинцы, белорусы, россияне, молдаване, казахи – русский их объединяет. Очень тяжело за границей перейти на украинский", – рассказала Шульгина.

Сама украинка ведет блог не родным языком, но гордится своей подругой, которая общается подчеркнуто на государственном языке и не поддается искушению вести диалог с иностранцами на русском, который, очевидно, знает лучше, чем английский.

Победительница "Холостяка" рассказала, что ей было тяжело адаптироваться к жизни в Америке из-за того, что она долго не разрывала связь с родной страной. Это мешало ей проникнуться американским менталитетом.

Также интересно, что, узнав, что перед ними украинка, граждане США ведут себя сочувственно, хотя судьба Украины им и не интересна, считает Шульгина. По ее словам, американцы слишком заняты собственными проблемами, чтобы беспокоиться из-за российского вторжения, а все их вопросы – просто вежливый жест.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Александра Шульгина высказала мнение по поводу Яны Соломко, предавшей Украину и певшей для российских оккупантов. Запроданка последний раз также была замечена в Америке.

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