Шоумен из Киева Александр Цекало, который молчит о войне, набросился с матами на фанатку в США

Известный российский телеведущий, продюсер, певец и комик Александр Цекало, который родился и до 28-ми лет жил в Украине, но, очевидно, поспешно об этом забыл, оскандалился в США. В одном из супермаркетов Лос-Анджелеса, где шоумен проживает уже несколько лет со своей четвертой супругой Дариной Эрвин, к артисту подошла его фанатка и попросила автограф, но вместо этого получила маты и крики в свой адрес.

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Как сообщает ряд Telegram-каналов, изначально поклонница сделала несколько снимков Цекало с женой без его согласия. Якобы именно это так сильно разозлило знаменитость, что он "будто с цепи сорвался".

Так, пока Цекало и Эрвин выбирали продукты, фанатка сделала несколько снимков, а затем набралась смелости и подошла с просьбой о совместном селфи и автографе.

"Цекало внезапно разнервничался и обматерил почитательницу его талантов. Хорошо, что не побил", "Он накинулся на даму с матерными словами. Вряд ли женщина ожидала такой бурной реакции от своего кумира", – описывают дальнейшее развитие событий различные источники.

Причем супруга шоумена отреагировала на просьбу спокойно – она с улыбкой встретила поклонницу, так что агрессивное поведение мужа и нецензурная лексика с его уст стала неожиданностью для обеих женщин.

Напомним, Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в Киеве. Окончил в столице Украины школу, а затем и Киевское эстрадно-цирковое училище. Работал в Одесской филармонии, а также в одесском Театре эстрады "Шарж". В 1985 году вместе с еще одной "украинкой" Лолитой Милявской образовал кабаре-дуэт "Академия", а в 1989 году они приехали в Москву. Оба о своих корнях быстро забыли. Лолита сейчас открыто поддерживает Россию, которая пытается стереть ее Родину с лица земли, а Цекало подло молчит, хотя уже давно проживает в Америке.

Как писал OBOZREVATEL, в Германии двое россиян устроили нецензурную ссору, потому что маленький мальчик-украинец выкрикнул на улице "Слава Украине". Они пришли к матери ребенка и начали на нее наезжать.

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