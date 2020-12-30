Шоу "Маска": стала известна дата премьеры проекта

София Ковнир Люди 13:43, 30.12.2020 Обновлено: 14:32, 30.12.2020

В субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера долгожданного шоу "Маска". Проект сняли по известному формату The Masked Singer.

Так, для шоу специально построили огромную сцену с различными современными технологиями. Отметим, что над проектом работают более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Ведущим "Маски" стал Владимир Остапчук. Так, знаменитость примерит 12 интересных образов, будет ездить по сцене на роликах и мотоцикле, а также летать над ней.

Владимир Остапчук
Пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, в шоу примут участие такие звезды как Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Стоит отметить, что "Маска" будет состоять из 12 эпизодов. Участниками станут украинские звезды, но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Шоу "Маска"
Пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, поднять новогоднее настроение помогут просмотры популярных украинских мюзиклов, которые наполнены всей атмосферой праздника.

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Шоу Люди

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